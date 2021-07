Noch in der Nacht nach dem Auffinden der Leiche wird Tanja B. in Dortmund festgenommen. Die Ermittler*innen wollen wissen: War es wirklich Notwehr, wie sie in ihrem Brief schrieb oder doch ein kaltblütiger Mord? Mit einer Spezialkamera untersucht die Polizei den Tatort. Unterdessen machen die Rechtsmedizinerinnen entscheidende Entdeckungen. Doch eine Frage bleibt: Warum hat Tanja B. die Leiche ihres Lebensgefährten mit der Kettensäge zerteilt?