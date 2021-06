Die erste „multitemporale“ Polizistin Alfhildr (Krista Kosonen) erkämpft sich den Respekt ihres Kollegen Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch). In ihrer Abteilung hat die selbstbewusste „Zeitmigrantin“ aber keinen leichten Stand. Sie möchte sich bei ihrem ersten Fall, dem Mord an einer Frau aus einer Gruppe von Zeitankömmlingen, beweisen. Die Spur führt zu einem Prostitutionsring, der offensichtlich Frauen aus vergangenen Epochen direkt nach ihrer Ankunft fängt und festhält. Unterdessen muss sich Haaland einer unangenehmen Privatangelegenheit stellen. Seine Exfrau Marie (Agnes Kittelsen), die jetzt mit dem kultivierten Zeitmigranten Gregers (Kyrre Haugen Sydness) aus dem 19.Jahrhundert liiert ist, lädt zum Problemgespräch ein. Anders als Lars will sie der gemeinsamen Tochter Ingrid (Ylva Bjørkaas Thedin) nicht erlauben, an einer ausgelassenen Abschlussfahrt mit ihren Freundinnen teilzunehmen.

Besetzung:

Lars Nicolai Cleve Broch

Alfhildr Krista Kosonen

Navn Oddgeir Thune

Nachbar Mikkel Bratt Silset

Holger Herbert Nordrum

Marie Agnes Kittelsen

Gedi Bhkie Male

Höhlenfrau Ann-Kristin Sømme

Jeppe Odd-Magnus Williamson

Urd Ágústa Eva Erlendsdóttir

Gregers Kyrre Haugen Sydness

Harald Stig R. Amdam

Alex Nader Khademi

Wenche Ragnhild Gudbrandsen

Ingrid Ylva Bjørkaas Thedin

und andere

Buch: Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin

Regie: Jens Lien

Musik: Ginge Anvik und Vegard Fossum

Kamera: Philip Øgaard