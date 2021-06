Oslo, eine Sommernacht am Hafen: Plötzlich tauchen mittelalterlich gekleidete Menschen im Wasser auf, die vermeintlich um Hilfe schreien. Ein Problem bei der Rettung: Die Ankömmlinge sprechen nur Altnordisch. Die Art der Herkunft bleibt unbekannt. Auch weltweit ereignet sich dieses Phänomen, bei dem Menschen aus vergangenen Epochen die Gegenwart erreichen. Was zunächst unvorstellbar erscheint, ist Jahre später Alltag. Als im Hafen die Leiche einer Frau mit steinzeitähnlichen Tattoos gefunden wird, scheint es so, als hätte es jemand gezielt auf die Zeitmigranten abgesehen. Den rätselhaften Mordfall übernehmen Kommissar Lars Haaland (Nicolai Cleve Broch) und seine neue Kollegin, Alfhildr Enginsdottir (Krista Kosonen), selbst eine „Zeitreisende“, die als erste „multitermporale“ Kommissarin im Polizeidienst ermittelt.

Besetzung:

Lars Nicolai Cleve Broch

Alfhildr Krista Kosonen

Harald Stig R. Amdam

Ingrid Ylva Bjørkaas Thedin

Marie Agnes Kittelsen

Wenche Ragnhild Gudbrandsen

Gregers Kyrre Haugen Sydness

Othilia Veslemøy Mørkrid

Jeppe Odd-Magnus Williamson

David Morten Svartveit

Sofie Celin Ayara

Alex Nader Khademi

Maddie Madeleine Malling Breen

Nachbar Mikkel Bratt Silset

Polizeipräsidentin Ingunn Beate Øyen

Professor Ole Soo

Manager Hilde Smukkestad Lavik

und andere

Buch: Anne Bjørnstad und Eilif Skodvin

Regie: Jens Lien

Musik: Ginge Anvik und Vegard Fossum

Kamera: Philip Øgaard