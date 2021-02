Im Büro des Chefs legt Samuel ein Geständnis ab, dass er auf die Firmendaten zugegriffen hat, um seine Traumfrau zu finden. Zu seiner Überraschung wird er nicht gefeuert, sondern im Gegenteil befördert, denn Peter wittert das große Geschäft. Samuel soll die Partnerbörse Big Dating entwickeln. In der Firma erhält Henner einen Anruf von Inga. Ihr Neffe Luis hat einen schweren allergischen Schock erlitten und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ursache ist ein Erdnussriegel, der ihm von Henner geschenkt wurde. Am Krankenbett teilt ihm Inga als Erstes mit, dass sie schwanger ist. Anschließend gibt sie ihrem Freund den Laufpass. Als Klaus von einer Fahrradtour nach Hause, lieben sich Gisela und Holger im Ehebett. Lina und Samuel verbringen nach einem unbeschwerten gemeinsamen Tag ihre erste Liebesnacht in einem Hotel.

Darsteller:

Samuel Ole Fischer

Lina Olga von Luckwald

Inga Anna Schimrigk

Henner Leon Ullrich

Klaus Michael Kind

Gisela Victoria Trauttmansdorff

und andere

Drehbuch: Daniel Scheier, Thomas Mielmann und Bastian Köpf

Regie: Nathan Nill

Kamera: Peter Drittenpreis