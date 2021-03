In wenigen Wochen soll Samuel die neue Dating-App vor Investoren präsentieren. Sein Chef gibt ihm den Auftrag, ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. Beiläufig erfährt Samuel, dass seinem Algorithmus bei Inga ein technischer Fehler unterlaufen ist. Sie ist gar nicht sein perfektes Match! Was nun? Lina hat Hals über Kopf ihren Job als Kellnerin hingeschmissen. Sie holt Samuel mit dem Auto ab und wird von der Polizei angehalten. Lina besitzt keinen Führerschein. Und Tapas, der Hund hinten im Auto, gehört ihr in Wahrheit nicht. Sie wird festgenommen. Im Fahrradkeller kommen sich Klaus und Gisela wieder näher und entdecken ihre Liebe neu. Hanni versucht, ihre Tochter wieder mit ihrem Exfreund Philip zu verkuppeln und organisiert ein Rendezvous. In der Nacht macht sich Samuel auf die Suche nach Lina findet sie im Club: in den Armen von Carl.

Darsteller:

Samuel Ole Fischer

Lina Olga von Luckwald

Inga Anna Schimrigk

Henner Leon Ullrich

Klaus Michael Kind

Gisela Victoria Trauttmansdorff

und andere

Drehbuch: Daniel Scheier, Thomas Mielmann und Bastian Köpf

Regie: Nathan Nill

Kamera: Peter Drittenpreis