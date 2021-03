Inga holt ihre Sachen aus der Wohnung und zieht zu ihrer Mutter. Auch Klaus packt seine Koffer und quartiert sich bei seinem Sohn ein. Hanni richtet für ihre Tochter eine Geburtstagsfeier aus und verkündet, dass Inga und Philip ein Baby erwarten. Als Kellner verkleidet mischt sich Henner unter die Gäste, stellt Inga offen zur Rede und geht Philip fast an die Wäsche. In einem Debakel endet auch Samuels Treffen mit dem Investor, der aus seiner Dating-App alle Frauen herausfiltern will, die ein bisschen verrückt sind. Endlich beginnt Inga, sich von ihrer Mutter zu befreien und sich zu Henner zu bekennen. Und bei Samuel wachsen die Zweifel, ob seine App den Menschen wirklich hilft, glücklich zu werden. Bei der feierlichen Präsentation der App ergreift Inga das Mikrofon und macht Henner eine Liebeserklärung. Dann lässt Samuel die Bombe platzen und nennt Big Dating einen großen Unsinn!

Darsteller:

Samuel Ole Fischer

Lina Olga von Luckwald

Inga Anna Schimrigk

Henner Leon Ullrich

Klaus Michael Kind

Gisela Victoria Trauttmansdorff

und andere

Drehbuch: Daniel Scheier, Thomas Mielmann und Bastian Köpf

Regie: Nathan Nill

Kamera: Peter Drittenpreis