Jetzt hat der Bund das Ruder in die Hand genommen – mit dem sogenannten Infektionsschutzgesetz. Und heute hat der Bundesrat zugestimmt. Aber so weitreichend sind die Änderungen gar nicht. Schulschließungen, Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen. Das haben viele von uns schon in den vergangenen Monaten mehrfach durchlebt. Ein großer Wurf sieht anders aus. Was ändert sich für uns, was kann das Gesetz erreichen in der angespannten dritten Welle? Wer kontrolliert die neuen Regeln? Und schaffen sie Erleichterungen auf den Intensivstationen? Wie geht es den Jugendlichen mit den neuen und alten Einschränkungen? Ihr Impftermin liegt noch in weiter Ferne. „Blamage für die Länder?“ – hessenschau extra um 20:15 Uhr im hr-Fernsehen.