Überleben in der Krise – die Selbständigen drehen am Rad, trotzen Corona. Ein Jahr Coronavirus, Lockdowns, und kleine Lockerungen – das zehrt. Das Leben von 8kids-Rockmusiker ist total umgekrempelt, Bratwurst Salm und Weinhändler Bode versuchen, das Beste aus der Krise zu machen. Eine Zeit der Ängste und Ideen aber auch eine Zeit des Umdenkens in Richtung mehr Solidarität und Nachhaltigkeit.