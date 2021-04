Was machen Musiker und Musikerinnen ohne Bühne? Die Corona-Pandemie trifft die Kulturbranche so hart wie kaum eine andere. Der Hessische Rundfunk bietet deshalb Künstlern und Künstlerinnen aus Hessen in dieser schweren Phase einen besonderen Lichtblick. Ensembles, Bands und Solokünstler aller musikalischen Genres sind zu Gast im Sendesaal und bekommen Gelegenheit zu einem Konzert. Prominente Hosts wählten im Vorfeld ihre Favoriten aus und präsentieren jeweils vier Acts in einer Sendung. Hintergrundberichte, Gespräche und kurze Porträts der beteiligten Musiker*innen machen das Gesamtpaket zum „must see“. Also, Einschalten, Unterstützen und Freude teilen!