Bühne frei! mit Sabrina Setlur "Was machen Musiker*innen ohne Bühne? Die Corona-Pandemie hat die Branche so hart wie kaum eine andere getroffen. In der vierten Folge von Bühne frei! des Hessischen Rundfunks präsentiert Sabrina Setlur die Reggae-Band Banjoory aus Auheim, die Songwriterin DanaMaria, die Pop-Musiker um JANNE und Tango Transit mit Jazz aus Bad Nauheim.