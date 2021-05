Die Musiker von "triosence" – Bernhard Schüler (Piano), Omar Rodriguez Calvo (Bass) und Tobias Schulte (Drums) – werden als neue Gesichter der Jazz-Szene in Deutschland gefeiert. Sie haben nun die 'Zeit der Stille' in der Pandemie genutzt, Musik für ihr neues Album zu komponieren und versucht, so viel wie möglich miteinander zu arbeiten. Einschalten! Unterstützen! Freude teilen! Lichtblick