Gerade miit der neuen Platte „Toulon“ in der Tasche, mitten in die Pandemie und zurück in die erlernten Berufe. „Aber Aufgeben ist nicht unser Ding! Unser Handwerk ‚dem Publikum zu präsentieren ist der Treibstoff und lässt uns weiter machen!“ Pop für Menschen, die zuhören können. Das ist Janne!