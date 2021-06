Die Band "Marshall Cooper" hat sich in der Brassband-Szene nach sehr erfolgreichen zehn Jahren einen Namen gemacht. Trotz der schmerzhaften Einschnitte 2020 und 2021 – als alle Konzerte abgesagt wurden, haben sie dennoch drei Singles mit entsprechenden Videos produziert und sind mit neuer Sängerin am Start. Musikalisch ist die Band also interessanter und energetischer denn je. Einschalten! Unterstützen! Freude teilen! Lichtblick