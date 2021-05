Die junge Alternative-Rock Band stand bereits 100 Mal auf der Bühne. Die Musiker*innen wollten nun "nicht den Kopf in den Sand stecken", sondern alle Energie in die musikalische Weiterentwicklung investieren. Ihre Single "break the silence" entstand in Kooperation mit der Alarmstufe Rot Bewegung, prominenter Unterstützer war unter anderem Klaus Meinel von den Scorpions. Bühne frei! für April Art.