Für DanaMaria als Songwriterin ist diese Zeit eine besondere Herausforderung, sie hatte Jahre zuvor an ihrem ersten Album gearbeitet, welches im Herbst 2020 veröffentlicht wurde – mitten in der Pandemie. Ohne Chance auf Promotion bedeutet das: weiterkämpfen, zurück in den alten Job und die Challenge annehmen trotz allem ihren modernen Country-Sound zu verbreiten. Bühne frei! für DanaMaria.