Bühne frei! Das Konzert: Daniela May

Die Singer & Songwriterin Daniela May ist leidenschaftliche Musikerin. Ihre Texte handeln von Sehnsucht und dem “Spirit” zum Leben. Über Bühne frei! sagt Daniela: “Endlich mal wieder was los!” Bühne frei! für Daniela May

Musik ist Daniela Mays große Leidenschaft, der sie sich nach einer Ausbildung zur Erzieherin vollends widmen wollte. Daher vermisst sie es umso mehr, nicht mehr auf der Bühne zu stehen und live performen zu können.

Sendung: hr-fernsehen, "Bühne frei! Das Konzert", 21.05.2021, 02:05 Uhr