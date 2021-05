Diese Weltmusik aus Poesie, kurdischen Traditionen und einfühlsamen Gesang ist ein kulturelles Highlight. Die Musiker vom Mikail Aslan Ensemble hatten viele Konzerte in der Türkei, was Mikail Aslan als bekannten kurdischen Musiker besonders macht.

Ein kulturelles Highlight, diese Mischung, die sich bisher durch verschiedene Strategien über Wasser hielt. Drei unterrichten, so weit das geht. Das “Cello” hat einen Halbtagsjob und Mikail, der Leader des Ensembles, hat so viele Aufritte wie möglich in der Türkei gemacht, was für ihn als bekannten kurdischen Musiker besonders macht. Einschalten! Unterstützen! Freude teilen! Lichtblick!

Sendung: hr-fernsehen, "Bühne frei! Das Konzert", 14.05.2021, 03:30 Uhr