Was machen Musiker*innen ohne Bühne? Die Corona-Pandemie hat die Branche so hart wie kaum eine andere getroffen. In der fünften Folge von Bühne frei! des Hessischen Rundfunks präsentiert Gregor Meyle die Pop-Band Alter Kaffee aus Kassel, die Klassik crossover Künstler von cellharmonics aus Frankfurt, das Barrios Guitar Quartett aus Darmstadt und die Brassband Marshall Cooper mit einem Mix aus Funk und Rock.