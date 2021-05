Was machen Musiker*innen ohne Bühne? Die Corona-Pandemie hat die Musikbranche so hart wie kaum eine andere getroffen. In Folge eins von “Bühne frei!“ präsentiert Max Mutzke die Indie-Band ELDA aus Frankfurt, die klassische Pianistin Claire Huagnci, die Weltmusiker Mikael Aslan Ensemble und BAZU:KA, fünf junge Musiker aus Marburg.