Seit zwei Wochen leben wir mit den von vielen ersehnten Corona-Lockerungen. Doch Gastronomie und Hotels sind bislang weiter außen vor und verzweifeln langsam an den Auswirkungen der Pandemie – während gleichzeitig eine Chartermaschine nach der nächsten für Mallorca startklar gemacht wird. Beschließen Bund und Länder heute Öffnungen für die heimische Tourismusbranche? Fakt ist: Die Infektionszahlen steigen wieder massiv an und Intensivmediziner*innen wollen sogar lieber zurück in den Lockdown. Was ist vor diesem Hintergrund an Ostern möglich? Droht danach der „Mallorca“-Kollaps und damit die erneute Rolle rückwärts? Corona-Ei im Osternest“ – hessenschau extra um 20:35 Uhr im hr-Fernsehen.