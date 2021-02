Homeschooling, Hybridunterricht, soziale Distanz, seit Monaten ändern sich immer wieder die Bedingungen und Regeln an den Schulen. Kaum einer blickt mehr durch. Fakt ist: Die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat sich während der Corona-Pandemie verschlechtert Eine aktuelle hr-Umfrage zeigt, wie andere Studien auch: die Belastungen für die Schüler durch die zweite Corona-Welle steigen. Abstand, Lerndruck, Einsamkeit und Zukunftsangst! In der sechsteiligen Dokuserie erzählen Schüler und Schülerinnen selbst, wie es ihnen damit geht: nah, authentisch und emotional – im Selfie-Modus. Folge 1: Helena – Kommt sie mit der Einsamkeit klar? Helena besucht die sechste Klasse eines Wiesbadener Gymnasiums. Corona findet sie schwierig, vor allem die zunehmende Einsamkeit macht ihr zu schaffen. Für die 11-Jährige ist die Schule nun der einzige Ort, wo sie ihre Freunde noch sehen kann. Was bedeutet das für sie? Wie kommt sie mit dem erneuten totalen Lockdown klar? Kann ihre Familie Helena auffangen? Folge 2: Tudor & Elias - Schaffen Sie den Berufseinstieg? Tudor kommt aus der Türkei, ist erst seit knapp 1 1/2 Jahren in Deutschland. In der Ludwig-Geißler Berufsschule in Hanau will er seinen Realschulabschluss machen, später studieren. Doch wie soll er hier jetzt Fuß fassen und Freunde finden? Elias will Elektriker werden. Wegen Corona ist sein Praktikum abgesagt, im Homeschooling fühlt er sich abgehängt, kann sich zu nichts mehr motivieren. Werden beide ihre Berufsträume verwirklichen oder am Ende zu Corona-Verlierern? Folge 3: Annika - Kann sie dem Lerndruck standhalten? Annika ist eine ganz normale Durchschnittsschülerin. Sie geht in die 10. Klasse des Justus-Liebig-Gymnasiums in Darmstadt. Die 16-Jährige ist sauer, denn obwohl sie viel mehr Zeit am Schreibtisch verbringt, als vor der Pandemie, werden ihre Noten immer schlechter. „Ich lerne im Vorbeiflug“, sagt sie. In Mathe im Homeschooling hat sie Angst, den Anschluss ganz zu verlieren. Annika ist wütend auf die Politiker, die die Schüler*innen im Stich lassen. Wird sie dem Druck in der Schule standhalten?