Homeschooling, Hybridunterricht, soziale Distanz, seit Monaten ändern sich immer wieder die Bedingungen und Regeln an den Schulen. Kaum einer blickt mehr durch. Fakt ist: Die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat sich während der Corona-Pandemie verschlechtert Eine aktuelle hr-Umfrage zeigt, wie andere Studien auch: die Belastungen für die Schüler durch die zweite Corona-Welle steigen. Abstand, Lerndruck, Einsamkeit und Zukunftsangst! In der Dokuserie erzählen Schüler und Schülerinnen selbst, wie es ihnen damit geht: nah, authentisch und emotional – im Selfie-Modus. Annika - am Limit und kein Ende in Sicht Annika ist mit den Nerven am Ende. Und sie ist sauer. Ihre Noten werden immer schlechter, obwohl sie viel länger am Schreibtisch sitzt als vor der Pandemie: „Mein Leben besteht nur noch aus Schule”. Trotz der Schufterei verliert die 16-jährige Schülerin des Justus-Liebig-Gymnasiums in Darmstadt den Anschluss. Vor allem in Mathe. “Ich kann nicht mehr” sagt sie und schimpft über die Politiker, die die Schüler im Stich lassen. Wird Annika dem Druck standhalten? Zoe & Caitlin - schaffen wir das allein mit Mama? Selbständig und alleinerziehend: Zoes und Caitlins Mama Katrin kämpft an zwei Fronten. Sie hat sich selbstständig gemacht und muss um ihre Existenz bangen. Außerdem fordern sie ihre zehn und zwölf Jahre alten Töchter, die gerade jetzt viel Aufmerksamkeit und Unterstützung brauchen. Die drei hocken aufeinander wie so viele Familien, doch bei ihnen kommen der fehlende Vater und der finanzielle Druck hinzu. Wie sehr leiden Zoe und Caitlin unter der Doppelbelastung der Mutter? Wie kommen die Schwestern mit ihren eigenen Zukunftsängsten klar?