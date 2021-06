Als im Januar 2020 der erste Covid-19-Fall in Deutschland gemeldet wurde, war noch niemandem klar, vor welchen Herausforderungen unsere Demokratie steht. Immer wieder musste in den vergangenen Monaten zwischen individueller Freiheit und Gesundheitsschutz abgewogen werden. Welche Einschränkungen sind verhältnismäßig, welche nicht. Darüber wurde gestritten, debattiert demonstriert. Durch die Impfungen entspannt sich allmählich die Lage und es stellt sich die Frage, ob die Grundrechtseinschränkungen in Form und Dauer immer notwendig waren. Haben die verantwortlichen Politiker immer alle Seiten der Medaille betrachtet? Sind aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse immer in die politischen Entscheidungsfindung eingeflossen? Sind bei den Maßnahmen, etwa den Ausgangsbeschränkungen, auch immer die Risiken für die Gesellschaft berücksichtigt worden? Stichwort: häusliche Gewalt, Vereinsamung und psychische Erkrankungen. In der Dokumentation „Corona vs. Freiheit“ ziehen wir nach anderthalb Jahren eine erste Bilanz. Wir sprechen mit Menschen, die besonders unter den Einschränkungen gelitten haben, dem hessischen Ministerpräsidenten, einem Aerosolforscher, einem Katastrophenforscher und einer Kinder- und Jugendpsychologin.