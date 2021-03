Giftige per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC, stecken in Outdoorjacken, Pfannen und Feuerwehr-Löschschäumen. PFC machen Materialien wasser-, fett- und schmutzabweisend, aber sind giftig. Schon in kleinsten Mengen können sie Leber-, Nieren- und Hodenkrebs verursachen oder unfruchtbar machen.

PFC sind biologisch nicht abbaubar. Sie verseuchen immer häufiger unser Grund- und Trinkwasser, unsere Böden und Ackerflächen. Wie wird man diese giftigen Chemikalien wieder los? Wie groß ist die Gefahr für die Bevölkerung? Das PFC-Problem nimmt inzwischen Dimensionen an, wie damals Asbest – vom einstigen Wunderstoff zur hochgiftigen Altlast.

