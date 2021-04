Der Film „Der Fall Tutanchamun“ begleitet in drei Teilen den Pharao in seinen letzten Tagen als Gottkönig. Erfahren Sie, wie Tutanchamun als 19-Jähriger eine der fortschrittlichsten Zivilisationen seiner Zeit regierte und wie sein plötzlicher Tod die Ordnung Ägyptens ins Wanken brachte. Folgen Sie dem Archäologen Howard Carter, der nach mehr als 3000 Jahren die Grabkammer Tutanchamuns öffnete und damit über Nacht weltberühmt wurde. In der ersten Folge werden die Geheimnisse von Tutanchamuns Begräbnis entschlüsselt und die persönlichen Besitztümer des Pharaos untersucht. Die zahlreichen Grabbeigaben geben uns ein Gespür für den Reichtum am Hof des Pharaos und lassen uns seine Lebenswelt erahnen.