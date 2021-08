Dagmar Winkelmann, Besitzerin und Leiterin der Villa September, hat einen Fang gemacht: Die renommierte Malerin Marlene Klingenberg wird in die Seniorenresidenz einziehen und mit ihrer üppigen Miete den chronisch klammen Finanzen der Villa aufhelfen. Die Bewohner, allen voran Dagmars Freundin Käthe Holzinger, sind erwartungsvoll, die Belegschaft, allen voran Oberschwester Gudrun, ist eher skeptisch - man weiß ja, was man von Künstlern zu halten hat. Die einzige, die von nichts eine Ahnung hat, ist Marlene selbst. Die selbstsichere Malerin hat kein Bewusstsein von der beginnenden Demenz, wegen derer sie ins Heim kommt, findet allerdings, dass dem seltsamen Hotel, in dem sie da gelandet ist, einiges an Komfort fehlt. Und da ahnt sie noch nichts von dem Schock, der allen Bewohnern der Villa September bevorsteht.

Besetzung:

Marlene Klingenberg Katharina Matz

Käthe Holzinger Sabine Hahn

Ella Winkelmann Janna Striebeck

Joachim Raaf Görge Stegmeier

Heinrich Rehbein Christian Pätzold

Horst Niemeyer Willem Menne

Gudrun Pfisterer Karoline Eichhorn

Lucie Dill Franziska Küpferle

Theodor Kirschbaum Jürgen Haug

Ludger Möhlich Hartmut Volle

und andere

Buch und Regie: Ulrike Grote