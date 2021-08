Ein Heim voll eigenwilliger alter Menschen, selbstbewusstes Personal und eine neue Leiterin, die alle am liebsten loswerden will: In der Miniserie "Der letzte Wille" gerät ein Seniorenheim in Aufruhr.

Dagmar Winkelmann ist nach einem Treppensturz gestorben und es ist gar nicht so leicht, angesichts der Trauer die Normalität zwischen Pflegediensten und Senioren-Yoga aufrechtzuerhalten. Allen ist klar: Wenn Dagmars Neffe Kurt Lohmann alles erbt, ist es aus mit der Seniorenresidenz. An der gibt es zwar viel zu meckern, aber Bewohner*innen wie Belegschaft wissen, was sie an ihr haben. Wie sich zeigt, hat Dagmar vorgebaut. Erbin ist ihre Nichte Ella aus Spanien, die das Haus erst verkaufen darf, wenn keiner der Bewohner*innen mehr in der Villa wohnt. Aber Ella hat keineswegs vor, sich für ein Seniorenheim aufzuopfern. Da ohnehin gespart werden muss, fängt sie gleich mal an und entlässt Pfleger Sven. Die Mahlzeiten werden unattraktiver, Einzelzimmer abgeschafft und ein strenger Waschplan verhindert, dass zu häufig geduscht wird. Offensichtlich soll es für die Bewohner*innen ungemütlich werden. Theo, Heinrich, Horst und Käthe wird klar: Ein Plan muss her.

Besetzung:

Marlene Klingenberg Katharina Matz

Käthe Holzinger Sabine Hahn

Ella Winkelmann Janna Striebeck

Joachim Raaf Görge Stegmeier

Heinrich Rehbein Christian Pätzold

Horst Niemeyer Willem Menne

Gudrun Pfisterer Karoline Eichhorn

Lucie Dill Franziska Küpferle

Theodor Kirschbaum Jürgen Haug

Ludger Möhlich Hartmut Volle

und andere

Buch und Regie: Ulrike Grote