Ein Heim voll eigenwilliger alter Menschen, selbstbewusstes Personal und eine neue Leiterin, die alle am liebsten loswerden will: In der Miniserie "Der letzte Wille" gerät ein Seniorenheim in Aufruhr.

Nicht nur die Bewohner leiden unter den Sparmaßnahmen, die die neue Besitzerin Ella in der Villa September eingeführt hat, für die Belegschaft ist es auch hart: Ihren alten Leuten soll es gutgehen und dazu gehört Haferschleim zum Frühstück definitiv nicht. Sie entschließen sich zum passiven Widerstand: Plötzlich ist zuerst Oberschwester Gudrun krank, dann hat es Görge im Kreuz, Köchin Lucie einen verletzten Finger und Pflegerin Sophie beschließt, endlich einmal pünktlich Feierabend zu machen. Soll Ella doch sehen, wie sie mit dem Heim zurechtkommt. So fällt niemandem auf, dass Käthe tief in ihrer Traurigkeit versinkt. Noch nicht einmal, dass sie jede Menge Tabletten hortet. Weil Marlene Klingenberg von Käthes Weinen so genervt ist, dass sie die Zimmergenossin in die Abstellkammer schiebt, ist es pures Glück, dass der betrunkene Theo dort noch rechtzeitig vorbeigewankt kommt.

Besetzung:

Marlene Klingenberg Katharina Matz

Käthe Holzinger Sabine Hahn

Ella Winkelmann Janna Striebeck

Joachim Raaf Görge Stegmeier

Heinrich Rehbein Christian Pätzold

Horst Niemeyer Willem Menne

Gudrun Pfisterer Karoline Eichhorn

Lucie Dill Franziska Küpferle

Theodor Kirschbaum Jürgen Haug

Ludger Möhlich Hartmut Volle

und andere

Buch und Regie: Ulrike Grote