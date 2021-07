Vor 2 Jahren kam Gabriella aus ihrer Heimat Ghana nach Bad Wildungen. Dort lebt sie mit Vater und Bruder. Sie besucht das Gymnasium, ist ehrgeizig, aber auch unsicher und oft allein. Sie vermisst die Mutter, die Oma, die Freunde im Heimatort in Ghana. Ihr fehlt das Selbstbewusstsein, auf andere zuzugehen. Mit der Integration in das neue Leben tut sie sich schwer. In dieser Situation trifft die 14- Jährige auf den Motivations- und Bewegungscoach Kelechi Onyele?aus Frankfurt. Er begleitet Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, gibt Denkanstöße für neue Sichtweisen.