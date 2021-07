Der 8. November 2020 hat für Familie Volke aus Waldeck-Sachsenhausen alles verändert. An diesem Tag verunglückte ihre ältere Tochter tödlich mit ihrem Auto. Die Zeit stand still, das Leben um sie herum aber ging weiter. Wie kann es für Familie Volke weitergehen, für ihre jüngere Tochter? Wie können sie lernen, mit ihrem Schmerz und ihrer tiefen Trauer umzugehen und gleichzeitig einen Weg zurück ins Leben, in die Freude zu finden? Der Frankfurter Bewegungs- und Motivationscoach Kelechi Onyele begleitet die Familie über einen längeren Zeitraum, zeigt ihnen neue Perspektiven.