Die Anden am Äquator

"Die Anden am Äquator" ist eine Reportage über die Rettung des vom Aussterben bedrohten Kondors in Ecuador, über Indigene, die es zu Anerkennung und gewissem Wohlstand gebracht haben, und über den Panamahut, der gar nicht in Panama hergestellt wird, sondern im Hochtal der ecuadorianischen Anden.