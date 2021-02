In der Umgebung von Innichen stellt der alte Marco Adami seit einiger Zeit Gedenkkreuze für jeden gefällten Baum auf und gerät darüber natürlich immer wieder in Konflikt mit den Grundbesitzern. Als Adami eines Abends nicht zurückkehrt, alarmiert seine Großnichte Nicoletta mitten in der Nacht Pietro. Gemeinsam mit der Polizei beginnt eine große Suchaktion. Adami wurde von einem Baum erschlagen, doch was nach einem Unfall aussieht, stellt sich schließlich als Mord heraus. Als Tatverdächtiger gilt der Hotelier Tugnoli, mit dem Adami ständig im Streit lag. Aber Tugnoli hat ein Alibi. Gleichzeitig gerät Felix, Nicolettas Freund, immer mehr unter Verdacht. Zum großen Verdruss von Giorgio, begleitet Chiara ihren Chef Karl Reuter nach Rom. Sie assistiert ihm bei einem Show-Cooking vor erlesenem Publikum in einem Luxushotel. Beschwingt von Erfolg und Champagner bringt Reuter Chiara spät in der Nacht auf ihr Zimmer. Chiara sieht so zauberhaft aus, dass sich Reuter zu einem Kuss hinreißen lässt, sich aber sofort zurückzieht. Chiara ist noch Tage danach völlig durcheinander und vertraut sich nur Natasha an. Vincenzo ist verärgert, dass Eva plötzlich spurlos verschwunden ist, bis Huber schließlich gesteht, dass sie wegen einem Casting in Mailand ist. Vincenzo ist außer sich, als aber Eva zurückkehrt und verzweifelt versucht Fahrrad- und Motorradfahren zu lernen, bis sie weinend zusammenbricht, kapiert er ihr Dilemma: Sie wird kurz vor ihrem 30. Geburtstag inzwischen von jüngeren Models ausgebootet. Dank Pietros Spürsinn gelingt es, ein Geheimnis zu lüften und den wahren Täter im Fall Marco Adami zu überführen. Dann steht einer Überraschungsparty für Eva, die Vinzenzo heimlich organisiert, nichts mehr im Wege.

Darsteller:

Pietro Terence Hill

Assunta Katia Ricciarelli

Karl Reuter Giovanni Scifoni

Kommissar Vincenzo Enrico Ianniello

Roccia Francesco Salvi

Huber Gianmarco Pozzoli

Chiara Claudia Gaffuri

Giorgio Gabriele Rossi

Eva Fernández Rocío Muñoz Morales

Natasha Caterina Shulha

Tommaso Tommaso Ramenghi

und andere

Regie Monica Vullo

Buch Enrico Oldoini, Salvatore Basile, Mario Ruggeri Luisa Cotta Ramosino Andrea Valagussa Francesca de Michelis, Luca Mones