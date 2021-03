In einer Kasematte wird die verkohlte Leiche eines Mannes gefunden. Die Vermutung, es könne sich um Pietro (Terence Hill) handeln, bestätigt sich Gott sei Dank nicht, und Giorgio (Gabriele Rossi) bricht nun auf, um seinen Onkel Pietro zu suchen. Gleichzeitig wird ein Mordanschlag in einem Viehzuchtbetrieb gemeldet. Kommissar Vincenzo (Enrico Ianniello) und die Männer der Forstwache sind doppelt gefordert. Als in halb verfallenen Kasematten die verkohlte Leiche eines Mannes gefunden wird, befürchten die Männer der Forstwache, dass es sich um den verschwundenen Pietro handeln könnte. Ein DNA-Test widerlegt diese Theorie jedoch. Giorgio bricht sofort auf, fest entschlossen alles zu tun, um seinen Onkel zu finden. Unterdessen wird ein Mordanschlag in einem Viehzuchtbetrieb gemeldet. Roberto Fazio wurde niedergestochen, ein wertvoller Zuchtbulle und ein Transporter sind verschwunden. Zugang zum Gelände hatten neben dem Besitzer Biondi und Roberto nur der ehemalige B.A.S.E.-Jumper Filippo. Ihn plagen Geldsorgen, weil sein Sohn Carlo nach einem Unfall im Rollstuhl sitzen muss. Seine Frau Susanna versucht gar nicht erst ihm ein Alibi zu verschaffen, da sie vermutet, dass er zur Tatzeit wohl bei einer Geliebten war. Als Roberto aus dem Koma erwacht, sagt er aus, dass Filippo ihn niedergestochen und den Stier gestohlen hat. Anhand der Telefondaten lässt sich auch Filippos mutmaßliche Geliebte ausfindig machen. Giada ist jedoch nur eine gute Freundin, die Filippo geholfen hat, geeignete Behandlungsmöglichkeiten für seinen Sohn zu finden. Mittlerweile haben Tommaso und Roccia den gestohlenen Transporter gefunden, aber dessen Laderaum sieht verdächtig sauber aus. Sind sie etwa auf der falschen Fährte oder werden sie an der Nase rumgeführt? Kommissar Vincenzo geht der Sache auf den Grund und kommt zu einem verblüffenden Ergebnis. Roberto überrascht mit der Aussage, er habe in jener Nacht bei der Kasematte auch Pietro auf der Flucht gesehen und beschreibt Vincenzo, in welche Richtung er gelaufen ist. Vincenzo alarmiert die Forstwache, die sofort das Einsatzkommando für den Rettungshubschrauber gibt. Giorgio hatte unermüdlich, aber erfolglos nach Pietro gesucht. Dann hat er eine Idee. Er lässt den zahmen Wolf an Pietros Hemdfetzen schnüffeln und Lupo nimmt sofort die Witterung auf.

Darsteller:

Pietro Terence Hill

Assunta Katia Ricciarelli

Karl Reuter Giovanni Scifoni

Kommissar Vincenzo Enrico Ianniello

Roccia Francesco Salvi

Huber Gianmarco Pozzoli

Chiara Claudia Gaffuri

Giorgio Gabriele Rossi

Eva Fernández Rocío Muñoz Morales

Natasha Caterina Shulha

Tommaso Tommaso Ramenghi

und andere

Regie: Monica Vullo

Buch: Enrico Oldoini, Salvatore Basile, Mario Ruggeri Luisa Cotta Ramosino Andrea Valagussa Francesca de Michelis, Luca Monesi