Die Bergpolizei: In der Falle (38)

Nach ihrem gemeinsamen Aufenthalt in Berlin ist Reuter wie verwandelt. Er lässt seine schlechte Laune an allen, besonders aber an Chiara aus und kündigt ihr sogar. Chiara ist fassungslos, denn sie hat geglaubt, er wäre der Mann fürs Leben. Unterdessen haben Pietro, Caterina und ihre Tochter den Anschlag wie durch ein Wunder überlebt.