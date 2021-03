Ein Lkw-Fahrer wird erschossen auf einer Landstraße aufgefunden, vom LKW hingegen fehlt jede Spur. Kommissar Vincenzo (Enrico Ianniello) und Pietro (Terence Hill) decken einen Giftmüll-Skandal auf, der Pietro am Ende fast das Leben kostet. Und dann erwartet ihn noch eine böse Überraschung. Pietro hat sich zwei Tage frei genommen, aber das glaubt keiner so richtig. Am allerwenigsten Natasha, die vermutet, dass Pietro im Falle ihres Sohnes Evgenji, der zur Adoption freigegeben wurde, auf eigene Faust ermittelt. Aber aus Tommaso bekommt sie kein Sterbenswörtchen heraus. Unterdessen wird der LKW-Fahrer Franco Tomei erschossen an der Landstraße aufgefunden, vom LKW mit der Ladung Kupfer fehlt jede Spur. Der Spediteur Aldo Tosa zeigt sich erschüttert über den Mord an Franco. Die Spur führt zu Francos Bruder Roberto und dessen Freund Dario. Vincenzo versucht verzweifelt, die sich anbahnende Beziehung zu Silvia endgültig zu beenden. Dabei hat er jedoch mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Tommaso und Giorgio finden schließlich Dario mit schweren Vergiftungserscheinungen. Tommaso zieht daraus den Schluss, dass Franco statt Kupfer Giftmüll geladen hatte. Genau im richtigen Moment taucht Pietro wieder in Innichen auf und die Suche nach dem gekaperten LKW wird großflächig organisiert. Vincenzo setzt indessen Tosa im Verhör unter Druck, am Ende gesteht dieser die Tat. Pietro untersucht unterdessen Darios Auto. An den Reifen findet er Gipsspuren, die zum alten Steinbruch führen. Dort wird gerade die Sprengung des alten Stollens, in dem der LKW versteckt ist, vorbereitet. Die Zeit drängt. Auch ein zweiter Versuch Pietros Caterina, die Freundin der ermordeten Anwältin, zu einer Aussage im Fall Evgenji zu bringen, scheitert. Caterina ist komplett eingeschüchtert, und da sie ihre kleine Tochter schützen will, bestreitet sie sämtliche Mutmaßungen. Pietro kommt ohne Ergebnis nach Hause, wo ihn eine böse Überraschung erwartet.

Darsteller:

Pietro Terence Hill

Assunta Katia Ricciarelli

Karl Reuter Giovanni Scifoni

Kommissar Vincenzo Enrico Ianniello

Roccia Francesco Salvi

Huber Gianmarco Pozzoli

Chiara Claudia Gaffuri

Giorgio Gabriele Rossi

Eva Fernández Rocío Muñoz Morales

Natasha Caterina Shulha

Tommaso Tommaso Ramenghi

und andere

Regie: Monica Vullo

Buch: Enrico Oldoini, Salvatore Basile, Mario Ruggeri Luisa Cotta Ramosino Andrea Valagussa Francesca de Michelis, Luca Monesi