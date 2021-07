Die Clever-Camper sind wieder unterwegs. Deswegen wird im Norden wieder getüftelt, geschraubt und gecampt: Wie schon in der ersten Reportage „Tüfteln, schrauben, Urlaub“ zeigt auch diese Folge Menschen aus Norddeutschland, die sich ihren Traum vom eigenen Wohnmobil selbst erfüllen. Denn das Wohnmobil von der Stange ist vielen zu teuer, zu unpraktisch oder einfach nicht individuell genug. Nah dran, authentisch und typisch norddeutsch schauen die Autoren den Selbermachern über die Schulter und zeigen neben den mobilen Bauprojekten auch, wie schön Urlaub Marke Eigenbau sein kann. Ein junges Pärchen aus Hamburg-Bergedorf will sich einen sehnlichen Wunsch erfüllen. Vom Lieferwagen zum Traumwohnmobil, Ricarda und Henrik wollen den gerade gekauften Mercedes Sprinter zum individuellen Camper umbauen. Beide haben davon wenig Ahnung, aber umso mehr Motivation. Wie sich herausstellt, ist ein solches Projekt vor allem eine echte Bewährungsprobe für die noch junge Beziehung. Von der Badezimmergröße bis zur Auswahl der Vorhänge, die beiden sind gern mal unterschiedlicher Meinung. Wird das Wunschprojekt trotzdem funktionieren? Einen Schritt weiter sind die Clever-Camper Michael und Doris aus Lübeck, sie haben bereits ein Wohnmobil: einen knallgelben amerikanischen Schulbus. Allerdings stört sie daran so einiges, sodass aus dem eigentlich schon fertig geglaubten Schooly plötzlich eine riesige Baustelle wird. Haben sie sich vielleicht zu viel zugemutet?