Nicu und Calvina sind ebenso in Italien angekommen. Doch anstatt mit seiner Mutter für den Kampf gegen die Vampire zu trainieren, zieht es Nicu in die örtliche Bibliothek. Dort trifft er ausgerechnet Alisa wieder, die ihm seit ihrer Begegnung in Hamburg nicht aus dem Kopf geht. Alisa sucht ein Buch über Dracula, von dem sie sich erhofft, mehr über das Leuchten und den geheimnisvollen Knoten in Erfahrung zu bringen.

Darsteller:

Alisa Anastasia Martin

Leo Ulrik William Graesli

Ivy Aisling Sharkey

Tammo Charlie Banks

Luciano Liam Nicolosi

Joanne Scarlett Rousset

Malcolm Jordan Adene

Nicu Lance West

Hindrik Florian Bartholomäi

Calvina Christina Chong

Dracula Julian Bleach

Baron Magnus Vegar Hoel

Dame Elina Hildegard Schmahl

Conte Claudio Francesco de Vito

Contessa Viola Simonetta Solder

Sir Milton Leo Wringer

Tonka Sallie Harmsen

und andere

Buch: Diederik van Rooijen und Maria von Heland

Regie: Diederik van Rooijen

Kamera: Rolf Dekens

Musik: Bart Westerlaken und Stein Berge Svendsen