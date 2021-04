Alisa kann das Leuchten in ihrer Hand nicht mehr vor Leo und Ivy verstecken. Und auch Ivy ist um ein Geheimnis ärmer - endlich vertraut sie ihren Freunden an, wer Seymour wirklich ist. Unterdessen ist auch Tonka auf's Schiff zurückgekehrt, um erneut zu versuchen, den Nosferas Rubin zu stehlen. Nachdem der dramatische Kampf an Bord ein Opfer fordert, kann die Upiry fliehen.

Darsteller:

Alisa Anastasia Martin

Leo Ulrik William Graesli

Ivy Aisling Sharkey

Tammo Charlie Banks

Luciano Liam Nicolosi

Joanne Scarlett Rousset

Malcolm Jordan Adene

Nicu Lance West

Hindrik Florian Bartholomäi

Calvina Christina Chong

Dracula Julian Bleach

Baron Magnus Vegar Hoel

Dame Elina Hildegard Schmahl

Conte Claudio Francesco de Vito

Contessa Viola Simonetta Solder

Sir Milton Leo Wringer

Tonka Sallie Harmsen

und andere

Buch: Diederik van Rooijen und Maria von Heland

Regie: Diederik van Rooijen

Kamera: Rolf Dekens

Musik: Bart Westerlaken und Stein Berge Svendsen