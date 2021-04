Auch Draculas Erzfeind, Abraham Van Helsing, ist auf der Suche nach den Rubinen und hat Dracula in seiner Gewalt. Alisa geht es wegen ihrer engen Verbindung zu Dracula ebenfalls sehr schlecht. Sie fällt in eine tiefe Bewusstlosigkeit und verirrt sich in ihren eigenen Erinnerungen und Gedanken. Nur Leo kann ihr mit der Macht der Dracas helfen. Doch ist damit auch Dracula gerettet?

Darsteller:

Alisa Anastasia Martin

Leo Ulrik William Graesli

Ivy Aisling Sharkey

Tammo Charlie Banks

Luciano Liam Nicolosi

Joanne Scarlett Rousset

Malcolm Jordan Adene

Nicu Lance West

Hindrik Florian Bartholomäi

Calvina Christina Chong

Dracula Julian Bleach

Baron Magnus Vegar Hoel

Dame Elina Hildegard Schmahl

Conte Claudio Francesco de Vito

Contessa Viola Simonetta Solder

Sir Milton Leo Wringer

Tonka Sallie Harmsen

und andere

Buch: Diederik van Rooijen und Maria von Heland

Regie: Diederik van Rooijen

Kamera: Rolf Dekens

Musik: Bart Westerlaken und Stein Berge Svendsen