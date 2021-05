Die Elisabetha ändert ihren Kurs und segelt, volle Kraft voraus, in Richtung Norwegen. Dort, so glaubt Leo, kann die weise Noaidi das Leben seines Vaters retten. Doch Alisa begreift schnell, dass Baron Magnus nur mit ihrer Hilfe zurück ins Leben findet - und begibt sich auf eine gefährliche Reise in sein Unterbewusstsein: ein wahres Labyrinth an Erinnerungen, in dem auch Alisas Mutter Anna auftaucht.

Besetzung:

Alisa Anastasia Martin

Leo Ulrik William Graesli

Ivy Aisling Sharkey

Tammo Charlie Banks

Luciano Liam Nicolosi

Joanne Scarlett Rousset

Malcolm Jordan Adene

Nicu Lance West

Hindrik Florian Bartholomäi

Calvina Christina Chong

Dracula Julian Bleach

Baron Magnus Vegar Hoel

Dame Elina Hildegard Schmahl

Conte Claudio Francesco de Vito

Contessa Viola Simonetta Solder

Sir Milton Leo Wringer

Tonka Sallie Harmsen

und andere

Buch: Diederik van Rooijen und Maria von Heland

Regie: Diederik van Rooijen

Kamera: Rolf Dekens

Musik: Bart Westerlaken und Stein Berge Svendsen