Während Alisa und Van Helsing versuchen, die Elisabetha sicher durch den Sturm in Richtung Russland zu manövrieren, finden Ivy, Inga und Tammo unter Deck heraus, dass Alisa die letzte Vampirin ist, die den Funken hat – und nur sie es schaffen kann, den Knoten zu lösen. Ein neues Leuchten in ihrer Hand zeigt Alisa außerdem eindringlich, wie erbarmungslos Dracula in Russland sein Ziel verfolgt, die Macht aller Rubine in sich zu vereinen.

Besetzung:

Alisa Anastasia Martin

Leo Ulrik William Graesli

Ivy Aisling Sharkey

Tammo Charlie Banks

Luciano Liam Nicolosi

Joanne Scarlett Rousset

Malcolm Jordan Adene

Nicu Lance West

Hindrik Florian Bartholomäi

Calvina Christina Chong

Dracula Julian Bleach

Baron Magnus Vegar Hoel

Dame Elina Hildegard Schmahl

Conte Claudio Francesco de Vito

Contessa Viola Simonetta Solder

Sir Milton Leo Wringer

Tonka Sallie Harmsen

und andere

Buch: Diederik van Rooijen und Maria von Heland

Regie: Diederik van Rooijen