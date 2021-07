Dracula rüstet sich in Transsylvanien für den großen Kampf in Hamburg: mithilfe der Upiry, die er von ihrem Fledermaus-Fluch befreit, will er Alisa und ihre Freunde besiegen. Ivy, die sich Schritt für Schritt in die neue Noaidi verwandelt, sieht voraus, dass Alisa nur noch drei Tage bleiben, um den Knoten zu lösen. Und so bleibt den Erben nur noch eine Wahl: die Verbündung mit Van Helsing und den Rotmasken.

Besetzung:

Alisa Anastasia Martin

Leo Ulrik William Graesli

Ivy Aisling Sharkey

Tammo Charlie Banks

Luciano Liam Nicolosi

Joanne Scarlett Rousset

Malcolm Jordan Adene

Nicu Lance West

Hindrik Florian Bartholomäi

Calvina Christina Chong

Dracula Julian Bleach

Baron Magnus Vegar Hoel

Dame Elina Hildegard Schmahl

Conte Claudio Francesco de Vito

Contessa Viola Simonetta Solder

Sir Milton Leo Wringer

Tonka Sallie Harmsen

und andere

Buch: Diederik van Rooijen und Maria von Heland

Regie: Diederik van Rooijen