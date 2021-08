In der Höhle müssen Alisa, Ivy, Inga, Leo, Nicu, Malcolm, Tammo und Joanne fünf gefährliche Prüfungen bestehen - und je näher sie dem Knoten kommen, desto mehr Freunde muss Alisa zurücklassen. Die Prüfungen bringen die jungen Vampire an den Rand ihrer Kräfte und Möglichkeiten und gipfeln kurz vor Erreichen des Ziels in der schier unlösbaren Aufgabe für Alisa, sich zwischen Leo und Nicu zu entscheiden. Doch sie findet einen Weg.

Besetzung:

Alisa Anastasia Martin

Leo Ulrik William Graesli

Ivy Aisling Sharkey

Tammo Charlie Banks

Luciano Liam Nicolosi

Joanne Scarlett Rousset

Malcolm Jordan Adene

Nicu Lance West

Hindrik Florian Bartholomäi

Calvina Christina Chong

Dracula Julian Bleach

Baron Magnus Vegar Hoel

Dame Elina Hildegard Schmahl

Conte Claudio Francesco de Vito

Contessa Viola Simonetta Solder

Sir Milton Leo Wringer

Tonka Sallie Harmsen

und andere

Buch: Diederik van Rooijen und Maria von Heland

Regie: Diederik van Rooije