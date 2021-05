Conte Claudio muss erfahren, dass die Kellnerin in der Stadt seltsame Biss-Spuren aufweist. Er ist alarmiert, denn eigentlich herrscht seit hunderten von Jahren ein friedliches Zusammenleben zwischen Vampiren und Menschen. Alle Erben und Schatten werden von Claudio und Viola befragt und ihre Zähne vermessen. Ivy ahnt, dass Alisa noch an Land sein muss und bittet Leo um Hilfe, die Freundin unbemerkt zurück an Bord zu lotsen.