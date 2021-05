Liebe und Leid Alisa kann das Leuchten in ihrer Hand nicht mehr vor Leo und Ivy verstecken. Und auch Ivy ist um ein Geheimnis ärmer – endlich vertraut sie ihren Freunden an, wer Seymour wirklich ist. Unterdessen ist auch Tonka auf's Schiff zurückgekehrt, um erneut zu versuchen, den Nosferas Rubin zu stehlen. Nachdem der dramatische Kampf an Bord ein Opfer fordert, kann die Upiry fliehen.