Bewegung und Sport sind für ein gesundes Leben genauso wichtig wie die richtige Ernährung. Wer regelmäßig trainiert, tut damit nicht nur etwas für seine körperliche Fitness, sondern stärkt auch Herz, Kreislauf und das gesamte Immunsystem. Aber was ist wirklich effektiv und sinnvoll und was passt zum individuellen Fitness-Level des Einzelnen? Diesen Fragen geht hr-Reporterin Maike Tschorn in diesem einzigartigen Experiment nach.