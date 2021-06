Die Hanse ist heute vor allem durch das "H" in den Autokennzeichen der deutschen Hansestädte zu erkennen. Viel mehr wissen die meisten nicht mehr. Dieter Moor geht in seiner Filmerzählung der Geschichte der Hanse auf den Grund. Es ist ein faszinierendes Stück Wirtschaftsgeschichte aus dem Mittelalter, das sich hier nicht ganz so düster und rückständig zeigt, wie es oft betrachtet wird. Und es ist die Geschichte einer Frühform von Globalisierung.