Die Diplomatenwitwe Heidrun Kasimir wendet sich an Romy: Ihr wird vorgeworfen, ein gestohlenes Bild zu besitzen. 400.000 Euro soll es wert sein und aus einem spektakulären Kunstdiebstahl in Spanien stammen. Die alte Dame behauptet, davon nichts zu wissen. Sie wollte das Bild schätzen lassen, um dessen Wert zu ermitteln. Romy steht vor der Herausforderung, Heidrun Kasimirs Unwissenheit zu beweisen; bei einer Verurteilung wegen Hehlerei drohen im schlimmsten Fall mehrere Jahre Gefängnis. Doch dann stellt sich heraus, dass die Angabe Heidruns, ihr verstorbener Mann habe das Bild damals gekauft, nicht stimmen kann: Zum Zeitpunkt des Kunstdiebstahls in Spanien war er bereits verstorben. Staatsanwalt Rudi Illic erweist sich in diesem Fall als harter Gegner, er lässt das Haus der Kasimirs durchsuchen und scheint Romy immer einen Schritt voraus zu sein. Privat hingegen wird ihr Rudi Illic immer sympathischer, wie auch Ben feststellen muss, der sich mit Romy ausgesprochen hat. Als Romy abends mit dem Staatsanwalt in einem Restaurant sitzt, wird sie zufällig Zeugin eines Telefonats ihres Vaters mit der Lektorin seines Buches: Offenbar hat er eine Affäre! Auch Ada erlebt eine Katastrophe: Max, der sie endlich besuchen kommen wollte, sagt kurzfristig ab.

Darsteller:

Romy Heiland Christina Athenstädt

Ada Holländer Anna Fischer

Karin Heiland Peggy Lukac

Paul Heiland Rüdiger Kuhlbrodt

Ben Ritter Peter Fieseler

Rudi Illic Aleksandar Jovanovic

Ringo Holländer Tim Kalkho

und andere

Buch: Anne Rabe und Stefan Barth

Regie: Christoph Schnee

Kamera: Christoph Krauss

Musik: Thomas Klemm