Dieses Rezept kommt von Mirko Reeh.

Für 4 Gläser - Zubereitungsdauer: ca. 30 Minuten

Zutaten:

750 g Gemüse

150 g Zwiebeln

500 ml Apfelessig

200 ml Wasser

30 ml Neutrales Öl

75 g Salz

1 TL Pfefferkörner

1 EL Senfsamen

1 EL getrockneten Dill

Variante:

6 EL Honig

Zubereitung:

Das Gemüse gründlich waschen und putzen. Z.B. Gurken in Scheiben schneiden. Gemüse in eine Schüssel geben. Salz mit kaltem Wasser auflösen und das Gemüse damit übergießen. Das Gemüse mit einem Teller beschweren. Mit einem Tuch bedecken und über Nacht stehen lassen.

Am nächsten Tag, Salzwasser abgießen und das Gemüse kurz abspülen. Das Gemüse leicht ausdrücken damit es Wasser verliert. Gemüse mit den Gewürzen in sterile Gläser geben.

Apfelessig, Öl mit 200 ml Wasser in einem Topf zum kochen bringen. Mehrmahls aufkochen. Möchte man das Ganze süßlich gibt man in die Mischung Honig. Die Mischung dann in die Gläser füllen, bis das Gemüse bedeckt ist. Gläser fest verschrauben und etwas zwei Wochen an einem kühlen und dunklen Ort ruhen lassen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 13.09.2019, 18:45 Uhr