Ein Rezept aus dem Restaurant „Adega Alentejana“ in Darmstadt.

Zutaten:

500 g Stockfisch/Kabeljau (Bacalhau) – muss vorher 24 Stunden lang gewässert werden

1 Brokkoli

1 kg Kartoffeln

4 Karotten

2 Zwiebeln

4 Eier

1 Zitrone

500 g Kichererbsen

4 Knoblauchzehen

Öl

gehackter Koriander zum Garnieren

Zubereitung:

Den Bacalhau 24 Stunden wässern. Danach zunächst Karotten und Kartoffeln schälen und beides längs halbieren. Beides in einen Topf mit kochendem, gesalzenem Wasser geben und bissfest garen. Nach etwa zehn Minuten den Brokkoli hinzufügen und für fünf Minuten bei mittlerer/hoher Hitze kochen lassen. Den Kabeljau in tellergerechte Portionen schneiden und zum Gemüse in den Topf hinein geben. Für weitere fünf bis sieben Minuten kochen. Inzwischen in zwei anderen Töpfen Kichererbsen und Eier für sieben bis zehn Minuten aufkochen. Im Anschluss alle Zutaten aus dem Topf entnehmen und die Eier schälen. Auf einem mit Olivenöl und Zitronensaft begossenen Teller anrichten und mit gehacktem Koriander, Knoblauchscheiben und Zwiebelwürfeln garnieren.

Kontakt Adega Alentejana

Heinheimer Straße 38

64289 Darmstadt

Tel.: 06151 971796

Tel.: 06151 971796

Web: www.adega-alentejana.de

